BPSC की आखों में धूल झोंककर इंटरव्यू तक पहुंची महिला, गड़बड़ी सामने आते ही आयोग ने बदला सिस्टम

इस घटना के बाद, BPSC ने इंटरव्यू प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आयोग ने अब इंटरव्यू बोर्ड के आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम लागू किया है। पहले, यह आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाता था, जिसमें उम्मीदवार की कोई भागीदारी नहीं होती थी। अब, इंटरव्यू बोर्ड का आवंटन पहले से तय नहीं होगा। उम्मीदवार खुद एक कंटेनर से एक पर्ची निकालेंगे और उसे स्क्रैच करेंगे। पर्ची को स्क्रैच करने पर उन्हें पता चलेगा कि उनका इंटरव्यू किस बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि पहले से संपर्क, प्रभाव या पक्षपात की किसी भी संभावना को खत्म कर देगी।