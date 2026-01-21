21 जनवरी 2026,

बुधवार

पटना

पटना के हॉस्टल में बन रहे थे बम! 40 सुतरी बम और पेट्रोल बम का सामान बरामद, 7 छात्र गिरफ्तार

Bihar News: पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में एक बार फिर बमबाजी और वर्चस्व की जंग ने पूरे कैंपस को दहला दिया है। पुलिस की छापेमारी में हथुआ हॉस्टल से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद हुआ है और 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 21, 2026

bihar news

पटना के हॉस्टल से बम बरामद (फोटो-पत्रिका)

Bihar News: पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच झड़प और बमबारी की घटना के बाद, पुलिस ने हॉस्टलों पर छापा मारा और हथुआ हॉस्टल के कमरों से बम बनाने का सामान बरामद किया। रेड के दौरान पुलिस ने 40 देसी बम, रोल कैप, पेट्रोल, बारूद, माचिस, कीलें और दूसरा विस्फोटक सामान जब्त किया। रेड के दौरान कुल सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया और सुल्तानगंज थाने में एक मामला (केस नंबर 34/2026) दर्ज किया गया।

सात छात्र गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए छात्र 19 या 20 साल के हैं और सुपौल, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा और अरवल जिलों के रहने वाले हैं। सभी फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों या पास के छात्रावासों में रह रहे थे। बरामद सामान की मात्रा और तैयारी से पुलिस को पता चला कि यह सिर्फ आतिशबाजी या मजाक जैसा मामला नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से तैयार विस्फोटक सामग्री का स्टॉक था।

छापेमारी में पुलिस ने सुपौल के सौरभ कुमार (19), जहानाबाद के शुभम कुमार (20), नालंदा के दीपक कुमार (19), अरवल के विवेक कुमार (19), और बक्सर के सुमित कुमार (20), मोहित कुमार (19), और प्रणव कुमार सिंह (19) को गिरफ्तार किया। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है।

कृष्णा घाट पर चाय को लेकर शुरू हुआ विवाद

इस पुलिस कार्रवाई की वजह मंगलवार रात कृष्णा घाट पर छात्रों के दो गुटों के बीच हुई लड़ाई है। पूरा विवाद मंगलवार रात को शुरू हुआ जब सीवी रमन हॉस्टल का छात्र प्रिंस कुमार अपनी महिला दोस्त के साथ कृष्णा घाट के पास चाय पीने गया। उसी समय जैक्सन हॉस्टल के तीसरे साल के एक छात्र से उसकी बहस हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस घटना के संबंध में पीरबहोर थाने में एक मामला (केस नंबर 52/2026) दर्ज किया गया।

यह घटना लड़ाई से बढ़कर बमबारी तक पहुंच गई। लड़ाई के बाद, जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने सीवी रमन हॉस्टल की बाउंड्री के पास देसी बम फोड़े। बमबारी और गोलीबारी की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई और देर रात इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया।

छापेमारी के दौरान बड़ी बरामदगी

बमबारी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जैक्सन हॉस्टल पर छापा मारा। पास के हॉस्टलों में भी छापे मारे गए। हथुआ हॉस्टल पर छापे के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक, बम बनाने का सामान और पेट्रोल बरामद किया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारियां कीं और गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

हथुआ हॉस्टल में पुलिस के छापे के दौरान 40 तैयार देसी बम, 174 ग्राम बारूद (माचिस की तीलियों से निकाला गया), 400 मिलीलीटर पेट्रोल (एक प्लास्टिक की बोतल में), 50 रोल कैप (5 पैकेट), 125 माचिस की डिब्बियां और 118 खाली डिब्बे, 120 ग्राम सुतली, लोहे की कीलें (बमों में भरने के लिए), और सुतली से लिपटी एक छड़ी बरामद हुई।

Bihar news

Published on:

21 Jan 2026 06:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना के हॉस्टल में बन रहे थे बम! 40 सुतरी बम और पेट्रोल बम का सामान बरामद, 7 छात्र गिरफ्तार

