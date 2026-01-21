पटना के हॉस्टल में बन रहे थे बम! 40 सुतरी बम और पेट्रोल बम का सामान बरामद, 7 छात्र गिरफ्तार

इस पुलिस कार्रवाई की वजह मंगलवार रात कृष्णा घाट पर छात्रों के दो गुटों के बीच हुई लड़ाई है। पूरा विवाद मंगलवार रात को शुरू हुआ जब सीवी रमन हॉस्टल का छात्र प्रिंस कुमार अपनी महिला दोस्त के साथ कृष्णा घाट के पास चाय पीने गया। उसी समय जैक्सन हॉस्टल के तीसरे साल के एक छात्र से उसकी बहस हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस घटना के संबंध में पीरबहोर थाने में एक मामला (केस नंबर 52/2026) दर्ज किया गया।