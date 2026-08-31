BPSC TRE 4.0: बिहार में 32,388 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन स्थगित, 1 सितंबर से नहीं भरे जाएंगे फॉर्म

BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस भर्ती के तहत आवेदन 1 सितंबर 2026 से शुरू होने थे। अब उम्मीदवार उस तारीख से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे। यह भर्ती स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4.0 के चौथे चरण के तहत हो रही है। भर्ती बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए की जा रही है। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया टालने की वजह प्रक्रियागत बदलाव बताई है।