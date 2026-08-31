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BPSC TRE 4.0: बिहार में 32,388 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन स्थगित, 1 सितंबर से नहीं भरे जाएंगे फॉर्म

BPSC TRE 4.0 भर्ती 2026 के तहत 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 1 सितंबर से आवेदन शुरू नहीं होंगे। नई तारीख जल्द जारी होगी।
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पटना

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Rahul Yadav

Aug 31, 2026

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बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को झटका, 1 सितंबर से नहीं भर सकेंगे फॉर्म (File Photo)

BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस भर्ती के तहत आवेदन 1 सितंबर 2026 से शुरू होने थे। अब उम्मीदवार उस तारीख से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे। यह भर्ती स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4.0 के चौथे चरण के तहत हो रही है। भर्ती बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए की जा रही है। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया टालने की वजह प्रक्रियागत बदलाव बताई है।

1 सितंबर से शुरू नहीं होगा आवेदन

बीपीएससी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 1 सितंबर से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आगे के लिए टाल दिया गया है। आयोग ने कहा है कि भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी नई तारीखों की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। हालांकि, आयोग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन प्रक्रिया अब किस तारीख से शुरू होगी। उम्मीदवारों को नई तारीख का इंतजार करना होगा।

32,388 शिक्षक पदों पर होनी है भर्ती

TRE-4.0 भर्ती के तहत कुल 32,388 स्कूल शिक्षक पद भरे जाने हैं। आवेदन की तारीख पहले से घोषित होने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे थे।
अब आवेदन प्रक्रिया स्थगित होने के बाद उम्मीदवारों को नए कार्यक्रम का इंतजार करना होगा। नई तारीख जारी होने के बाद ही आवेदन की नई समयसीमा और भर्ती से जुड़ी अन्य तारीखें स्पष्ट होंगी।

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

बीपीएससी ने बदलाव की वजह के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। ऐसे में उम्मीदवारों को नई तारीख के लिए आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया या दूसरे अनौपचारिक माध्यमों से सामने आ रही किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन की नई तारीख, अंतिम तिथि और भर्ती से जुड़े अन्य निर्देश केवल बीपीएससी की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही मानने चाहिए।

आयोग जल्द ही संशोधित कार्यक्रम जारी कर सकता है। इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। फिलहाल 1 सितंबर 2026 से TRE-4.0 के लिए आवेदन शुरू नहीं होंगे।

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Updated on:

31 Aug 2026 06:30 pm

Published on:

31 Aug 2026 06:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / BPSC TRE 4.0: बिहार में 32,388 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन स्थगित, 1 सितंबर से नहीं भरे जाएंगे फॉर्म

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