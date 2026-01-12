तेजस्वी को गाली देने से नौकरी मिले तो दीजिए… शिक्षक बहाली पर JDU को राजद का जवाब, कहा- जुमलेबाजों की जमात है सरकार

RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि JDU मंत्रियों द्वारा किए जा रहे भर्ती के दावे चुनाव से पहले किए गए वादों से मेल नहीं खाते। उन्होंने JDU के आधिकारिक हैंडल के एक पुराने पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, "यह ट्वीट सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक अकाउंट से 28 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। यह तो झूठों और जुमलेबाजों की जमात है। अब इनके मंत्री 25000 शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं। पर बहाल होते-होते संख्या 15000 से भी कम हो जाएगी और कब तक पुरी होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।"