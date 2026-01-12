12 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

तेजस्वी को गाली देने से नौकरी मिले तो दीजिए… शिक्षक बहाली पर JDU को राजद का जवाब, कहा- जुमलेबाजों की जमात है सरकार

बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर JDU और RJD के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। RJD प्रवक्ता ने TRE-4 के जरिए भर्ती के दावों को सिर्फ बयानबाजी बताते हुए कहा कि अगर तेजस्वी को गाली देने से नौकरी मिलती है तो दीजिए।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 12, 2026

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 1 लाख टीचरों की भर्ती, TRE-4 प्रक्रिया और आरक्षण नीति के तहत महिलाओं को मिलने वाले फायदों को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सीधे JDU पर निशाना साधते हुए कहा, “यह तो झूठों और जुमलेबाजों की जमात है।”

गगन ने न सिर्फ JDU के वादों पर सवाल उठाए, बल्कि सत्ताधारी पार्टी पर नौकरी के वादों के नाम पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, “राजद को, तेजस्वी जी को और हमको गाली देने से यदि नौकरी मिलती है तो गाली देते रहिए, आपको नौकरी मिल जाए तो हमें भी मंज़ूर है।”

जदयू के वादे पर उठाया सवाल

RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि JDU मंत्रियों द्वारा किए जा रहे भर्ती के दावे चुनाव से पहले किए गए वादों से मेल नहीं खाते। उन्होंने JDU के आधिकारिक हैंडल के एक पुराने पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, "यह ट्वीट सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक अकाउंट से 28 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। यह तो झूठों और जुमलेबाजों की जमात है। अब इनके मंत्री 25000 शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं। पर बहाल होते-होते संख्या 15000 से भी कम हो जाएगी और कब तक पुरी होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।"

गगन ने सरकार पर व्यंग्य करते हुए लिखा, 2022 में महागठबंधन सरकार बनने के पहले जो स्थिति थी अब उससे भी बदतर स्थिति होने वाली है, देखते रहिए। राजद को, तेजस्वी जी को और हम को गाली देने से यदि नौकरी मिल जाती है तो गाली देते रहिए, आपको नौकरी मिल जाए तो हमें वह भी मंजूर है।" उन्होंने आगे कहा कि 'विश्व गुरु' और 'सुशासन बाबू' की दोस्ती का मतलब है नौकरियों को भूल जाना और बेरोजगारी को गले लगाना।

जदयू के पोस्ट में क्या था?

JDU के पोस्ट में क्या था? 28 जुलाई 2025 को JDU के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में कहा गया था कि जल्द ही 100,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। TRE-4 के तहत भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राज्य की महिला उम्मीदवारों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। अब, RJD के प्रवक्ता ने इस पोस्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

BPSC TRE 3 के बाद, यह घोषणा की गई थी कि TRE 4 में 100,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 के ज़रिए 25,000 से ज़्यादा खाली पद भरे जा सकते हैं। इसकी अधिसूचना 15 से 20 जनवरी के बीच BPSC को भेजी जाएगी।

