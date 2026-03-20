जंग की भेंट चढ़ा बिहार का लाल: होर्मुज में फंसे शिप के कैप्टन राकेश रंजन की मौत, दुबई में तोड़ा दम

दुबई के शेख राशिद अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद, डॉक्टरों ने पुष्टि की कि कैप्टन राकेश रंजन सिंह की मौत का कारण दिल का दौरा (हार्ट अटैक) था। फिलहाल, उनका पार्थिव शरीर अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। दुबई में रहने वाले उनके रिश्तेदार अभी राकेश रंजन सिंह की डेड बॉडी को भारत वापस लाने के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हुए हैं। हालांकि, रमजान का महिना, ईद की छुट्टियों और मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण जरूरी कागजी कार्रवाई में देरी हो रही है। उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर सोमवार तक पटना हवाई अड्डे पर पहुंच जाएगा, जहां से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए बिहार शरीफ में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा।