छपरा में कोहराम! ठंड से बचने के लिए जलाया अलाव, दम घुटने से 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 की मौत

बिहार के लोग घने कोहरे और कोल्ड डे से अब परेशान हो गए हैं। पिछले कई दिनों से कई जिलों मे धूप के नहीं निकलने से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा की वजह से पूरे प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार की देर रात से ही प्रदेश के कई इलाकों में बेहद घने कोहरे का असर दिखेगा। पटना, अरवल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पश्चिम चंपारण समेत पूरे बिहार जिलों में रात से ही घने कोहरे का असर दिखेगा। इसकी वजह से विजिबिलिटी नाममात्र रह गई है।