पटना

छपरा में कोहराम! ठंड से बचने के लिए जलाया अलाव, दम घुटने से 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 की मौत

बिहार छपरा में शुक्रवार की देर रात एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन बच्चे हैं। जबकि तीन लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 27, 2025

छपरा में एक ही परिवार के तीन बच्चे सहित चार की मौत। फोटो-पत्रिका

बिहार के छपरा में शुक्रवार रात एक ही परिवार के तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की मौत दम घुटने से हो गई, जबकि तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों की स्थिति गंभीर हैं। यह घटना छपरा शहर के भगवान बाजार की अंबिका कॉलोनी की है। परिवार के लोग ठंड से बचने के लिए कमरे में अलाव जलाकर सोए थे। सुबह सभी बेहोश मिले, अस्पताल ले जाने पर चार की मौत हो गई। कमरे में धुआं भर गया था। सात लोग कमरा बंद कर एक साथ सो रहे थे।

तीन बच्चों की मौत

इस घटना में तीन नाबालिग तेजन्स, गुड़िया और आर्या की मौत हुई। जबकि घर की सबसे बुजुर्ग कमलावती देवी की भी दम घुटने से मौत हो गई, तीन अन्य गंभीर हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक, परिवार ठंड से बचने रात में कमरे में अलाव जलाकर सो गए थे।

दम घुटने से हुई मौत

सुबह में जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में सभी सात लोग बेहोश थे। जिसके तुरंत बाद परिवार के लोग सभी को लेकर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक सात में चार लोग की मौत हो गई थी। जबकि तीन की हालत नाज़ुक है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, धुएं से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी।

बिहार में कोल्ड डे ने बढ़ाई कंपकंपी

बिहार के लोग घने कोहरे और कोल्ड डे से अब परेशान हो गए हैं। पिछले कई दिनों से कई जिलों मे धूप के नहीं निकलने से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा की वजह से पूरे प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार की देर रात से ही प्रदेश के कई इलाकों में बेहद घने कोहरे का असर दिखेगा। पटना, अरवल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पश्चिम चंपारण समेत पूरे बिहार जिलों में रात से ही घने कोहरे का असर दिखेगा। इसकी वजह से विजिबिलिटी नाममात्र रह गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 दिसंबर की सुबह तक पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिम चंपारण, कैमूर, किशनगंज, जमुई, सहित पूरे बिहार में अत्यन्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही सभी जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति भी बनी रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Updated on:

27 Dec 2025 01:01 pm

Published on:

27 Dec 2025 12:26 pm

छपरा में कोहराम! ठंड से बचने के लिए जलाया अलाव, दम घुटने से 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 की मौत

