तेज प्रताप के भोज से गायब तेजस्वी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा- जब घर का मुखिया..

केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान
Bihar Politics: पटना में मकर संक्रांति के राजनीतिक रंग काफी दिलचस्प रहे। तेज प्रताप की दही-चूड़ा की दावत पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही। इस दावत में तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के बावजूद तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी ने भी काफी चर्चा बटोरी। अब केंद्रीय मंत्री और LJP (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है।
गुरुवार (15 जनवरी) को LJP (राम विलास) ने पटना में अपने पार्टी दफ्तर में दही-चूड़ा की दावत का आयोजन किया। इस दौरान जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के बावजूद तेज प्रताप यादव की दावत से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की गैरमौजूदगी क्या किसी राजनीतिक दूरी का संकेत देती है। तो चिराग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, "यह एक पारिवारिक मामला है। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव खुद वहां मौजूद थे। जब परिवार का मुखिया मौजूद हो, तो दूसरी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।"
जब उनसे पूछा गया कि वह खुद तेज प्रताप यादव की दावत में क्यों नहीं गए, तो चिराग पासवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, "कभी-कभी व्यस्त शेड्यूल की वजह से कुछ चीजें छूट जाती हैं। लेकिन तेज प्रताप मेरा छोटा भाई है। मैं उसे अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"
इस दौरान जन सुराज के नेता RCP सिंह के JDU में संभावित वापसी की अटकलों के बारे में भी सवाल पूछे गए। इस पर चिराग ने कहा, “वे अपना फैसला खुद लेंगे। कुछ दिन पहले तक वे दूसरी पार्टी में थे और अब वे तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। वे जिस भी पार्टी में शामिल होंगे, वह पार्टी भी इस बात को समझेगी।” RCP सिंह पिछले कुछ दिनों से खुलकर नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं।
लोजपा (रा) के ऑफिस में दही-चूड़ा भोज से पहले सभी नेताओं ने पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति पर यह कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का मौका है, जहां लोग राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने कहा, "यह एक खूबसूरत परंपरा है। ऐसे कार्यक्रम रिश्तों को मजबूत करते हैं। राजनीति को भूलकर मिलना-जुलना भी जरूरी है।"
चिराग पासवान द्वारा आयोजित इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ BJP नेता नितिन नवीन और कई अन्य प्रमुख NDA नेता शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग