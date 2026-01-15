तेज प्रताप के भोज से गायब तेजस्वी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा- जब घर का मुखिया..

गुरुवार (15 जनवरी) को LJP (राम विलास) ने पटना में अपने पार्टी दफ्तर में दही-चूड़ा की दावत का आयोजन किया। इस दौरान जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के बावजूद तेज प्रताप यादव की दावत से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की गैरमौजूदगी क्या किसी राजनीतिक दूरी का संकेत देती है। तो चिराग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, "यह एक पारिवारिक मामला है। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव खुद वहां मौजूद थे। जब परिवार का मुखिया मौजूद हो, तो दूसरी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।"