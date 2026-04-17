एक्शन मोड में सीएम सम्राट चौधरी; सुबह ‘फन रन’ और अब जनता दरबार; नीतीश के स्टाइल में साधेंगे बिहार!

बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही अपनी कार्यशैली से यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल फाइलें निपटाने वाले मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो जनता से जुड़ने के लिए जमीनी स्तर पर उतरते हैं। शुक्रवार की सुबह, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गंगा पथ पर नारी शक्ति के साथ कदम मिलाते हुए एक 'फन रन' को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टाइल में अपने आवास पर आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जनता दरबार लगाया।