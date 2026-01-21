कांग्रेस का आरजेडी को तगड़ा झटका, बिना बताए सड़क पर उतरी पार्टी, क्या बिहार में खत्म हुआ महागठबंधन?

महगठबंधन के घटक दल आरजेडी, भाकपा, माकपा और माले को छोड़कर केवल अपने बैनर तले कांग्रेस मनरेगा के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हटाने के खिलाफ इन दिनों सड़क पर है। कांग्रेस इसी क्रम में ज्वलंत मुद्दों पर अपना विरोध भी व्यक्त कर रही है। पटना में अपने इस अभियान के दौरान ही प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से मंगलवार को खगड़िया में मनरेगा के साथ साथ दुष्कर्म के एक मामले पर भी कांग्रेस ने वहां पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि बिहार की जनता ने हमने विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया है। हम वह भूमिका पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं। कांग्रेस ऐसा कर जमीन पर अपनी ताकत बढ़ाना चाह रही है। सीनियर पत्रकार लव कुमार कहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन तैयार करने में लग गई है। जो सूचना है उसके अनुसार प्रदेश में महागठबंधन के खत्म होने की अब केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खां ने भी आरजेडी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को घाटे का सौदा बता चुके हैं।