Bihar Politics बिहार में दरकता महागठबंधन! आखिर क्यों कांग्रेस में उठा रही है RJD से अलग होने की मांग?

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शुक्रवार को हुई बैठक में भी इसपर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारियों और विधायकों से पार्टी के सीनियर नेताओं से जानना चाहा कि बिहार में राजद के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया जाए या फिर बिहार में कांग्रेस अपने अकेले दम पर चुनाव लड़े? इसपर कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने राजद के साथ की राजनीति को ना कहा। इन विधायकों का मानना था कि राजद के साथ चुनाव लड़ने से पार्टी की छवि खराब हुई है। यही कारण है कि पार्टी को सीटें भी कम आईं।