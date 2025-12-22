Bihar Politics: ‘पूछूंगा कमीशन का राज…’ मांझी के बयान पर नीतीश के मंत्री का जवाब, राज्यसभा सीट की मांग को बताया मिर्च-मसाला

उद्योग मंत्री ने राज्यसभा सीट को लेकर मांझी के बयान पर कमेंट करते हुए कहा कि मांझी जी हमेशा NDA के प्रति समर्पित रहे हैं। उनके बयान को मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। हर पार्टी अपनी राय रखती है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे गठबंधन के अंदर टकराव के तौर पर देखना गलत है। बिहार विधानसभा चुनावों में मांझी जी ने NDA के लिए अथक मेहनत की। उन्होंने गठबंधन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। हर नेता अपनी पार्टी के हितों के बारे में सोचता है, इसका मतलब यह नहीं है कि गठबंधन में कोई दरार है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि NDA में सभी पार्टियों के बीच तालमेल है, और सभी मुद्दों को अंदरूनी बातचीत से सुलझा लिया जाता है।