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पटना

भाभी के प्यार में गई देवर की जान; बड़े भाई ने छुरे से गोदकर निकाली आंतें, दिल्ली से लौटते ही कर दिया कत्ल

पटना के खुसरूपुर में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि छोटा भाई अपनी भाभी के साथ प्रेम-प्रसंग में लिप्त था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 17, 2026

Bihar Crime

5 साल के मासूम की हत्या (File Photo)

Bihar Crime:बिहार की राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर के लोदीपुर दानियालपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक नाजायज रिश्ते के चलते पूरे घर में मातम छा गया है। यहां, एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के पेट में चाकू से कई बार वार करके उसकी जान ले ली और फिर फरार हो गया। हमले की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वार इतने जोरदार थे कि युवक की आंतें बाहर निकल आईं।

देवर के साथ भाग गई थी भाभी

मृतक की पहचान 19 वर्षीय शैलेश रविदास के रूप में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, अविवाहित शैलेश का अपनी ही भाभी के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। यह विवाद दो महीने पहले तब बढ़ गया जब शैलेश अपनी भाभी के साथ घर से भाग गया। इस घटना के बाद वह दिल्ली चला गया और वहां दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने लगा। परिवार वालों को उम्मीद थी कि समय बीतने के साथ यह मामला शांत हो जाएगा, लेकिन नफरत की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही।

शादी में शामिल होने घर लौटा, भाई ने कर दिया हमला

शैलेश गुरुवार को ही दिल्ली से अपने गांव लौटा था। वह पड़ोस में हो रही एक शादी में शामिल होने आया था। गुरुवार की रात बड़े भाई शत्रुघ्न रविदास और शैलेश के बीच भाभी के साथ भागने की बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो नशे में धुत शत्रुघ्न ने आपा खो दिया। उसने पास में रखा एक चाकू उठाकर शैलेश पर पागलों की तरह हमला कर दिया और उसके पेट में कई बार वार किए।

PMCH में इलाज के दौरान मौत

परिवार के सदस्य खून से लथपथ शैलेश को इलाज के लिए आनन-फानन में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) ले गए, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। शैलेश की मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

आरोपी भाई की तलाश जारी

इस घटना की पुष्टि करते हुए खुसरूपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला अवैध संबंधों और आपसी विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई शत्रुघ्न रविदास फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस मृतक युवक की भाभी और गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

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Published on:

17 Apr 2026 01:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / भाभी के प्यार में गई देवर की जान; बड़े भाई ने छुरे से गोदकर निकाली आंतें, दिल्ली से लौटते ही कर दिया कत्ल

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