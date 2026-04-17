भाभी के प्यार में गई देवर की जान; बड़े भाई ने छुरे से गोदकर निकाली आंतें, दिल्ली से लौटते ही कर दिया कत्ल

इस घटना की पुष्टि करते हुए खुसरूपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला अवैध संबंधों और आपसी विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई शत्रुघ्न रविदास फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस मृतक युवक की भाभी और गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।