Patna Police Encounter: पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में कुख्यात मैनेजर राय छलनी

पटना में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की जांच करती पुलिस। फोटो-पत्रिका
Patna Police Encounterबिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद से रंगदार मांगने वाला कुख्यात अपराधी मैनेजर राय शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हो गया। जख्मी मैनेजर राय को पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार मैनेजर राय और पुलिस के बीच 6 राउंड गोलियां चलाई गईं। इसमें एक गोली मैनेजर राय के पैर में लगी है। पुलिस ने जख्मी हालत में मैनेजर राय को पटना एम्स में भर्ती करा दिया है। मैनेजर राय पर हत्या, रंगदारी और लूट पाट के करीब 20 मामले दर्ज हैं। घटनास्थल से पुलिस ने दो कारतूस और एक कट्टा बरामद किया है। मामला खगौल थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास का है। नई सरकार के गठन के बाद यह 8वां मुठभेड़ था। इससे पहले बुधवार को पुलिस मुठभेड़ में नक्सली दयानंद मारा गया था।
मैनेजर राय पर हत्या और रंगदारी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं । पुलिस के मुताबिक, 2022 में डॉ. मो. अनवर आलम हत्याकांड में भी वो शामिल था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मैनेजर राय को पटना पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। उस पर 20 से ज्यादा केस पटना समेत आसपास के इलाकों में दर्ज हैं और कुछ केस में वो वांटेड भी है। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो इलाके में आया है, जिसके बाद घेराबंदी कर तलाशी शुरू की गई। मैनेजर राय ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो जख्मी हो गया। जख्मी अपराधी मैनेजर राय दीदारगंज का रहने वाला है।
इससे पहले बिहार के बेगूसराय में STF और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया था। STF को इनपुट मिला था कि नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार गांव में है। STF पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायरिंग में दयानंद मारा गया। दोनों तरफ से 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं थी । दयानंद पर बेगूसराय, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में हत्या, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत 16 से ज्यादा मामले दर्ज थे ।
