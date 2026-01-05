इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास किराए के घर में चल रही थी करेंसी फैक्ट्री! मनचाही कमाई करते थे कर्मचारी, दिन-रात होता था काम

पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, नेपाली पुलिस ने मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से संपर्क किया। इसके बाद, सदर डीएसपी दिलीप कुमार, डीएसपी-2 जितेश पांडे और मुफस्सिल थाना प्रभारी अंबेश कुमार के नेतृत्व में एक जॉइंट टीम ने छापा मारा। मोतिहारी पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी सिर्फ नेपाली करेंसी छाप रहा था या इसमें भारतीय नकली नोट भी शामिल थे। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नकली नोट किन इलाकों में और किन चैनलों के जरिए सप्लाई किए जा रहे थे। फिलहाल, पूरे मामले की गहन जांच चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां ​​यह पक्का करने के लिए काम कर रही हैं कि नकली करेंसी का यह ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो जाए।