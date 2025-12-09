‘5 करोड़ दो वरना दीपक मेहता की तरह मार देंगे…’ पुलिसकर्मी से गैंगस्टर बने लाली सिंह ने बिल्डर से मांगी रंगदारी

पटना के दानापुर में 28 मार्च 2022 की रात नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद और जदयू नेता दीपक मेहता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को जेल से छूटे कुख्यात अपराधी रवि गोप और उसके गिरोह ने अंजाम दिया था। मामला जमीन विवाद से जुड़ा था। दीपक मेहता का 52 कट्ठा और 29 कट्ठा जमीन को लेकर पेशेवर अपराधियों से दो वर्षों से विवाद चल रहा था। नासरीगंज पुलिस चौकी के पास चार बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया था। इस हत्याकांड ने पूरे पटना में सनसनी फैला दी थी और आज भी यह मामला अपराध की दुनिया की सबसे खौफनाक मिसाल माना जाता है।