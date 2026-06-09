बिहार लौटेगा टैलेंट और निवेश? देश-विदेश के बिहारियों को जोड़ने के लिए IT मंत्री ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म

Global Bihari Digital Platform: बिहार का जो टैलेंट सालों पहले बेहतर मौकों की तलाश में देश-दुनिया के अलग-अलग कोनों में चला गया था, क्या वह कभी वापस लौटेगा? क्या राज्य में वैश्विक स्तर का निवेश और बड़े उद्योग आ पाएंगे? इन सारे सवालों के बीच बिहार सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी (IT) विभाग ने दुनिया भर में फैले बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा से सीधे जोड़ने के लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।