बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी कर वीडियो किया शेयर, मां बोली- कहीं काट कर फ्रीज में न डाल दे

दूसरी ओर, महिला की मां रेनू देवी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की। ​​मां का आरोप है कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने भावुक होकर डर जताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। दिल्ली के कुख्यात हत्या के मामलों को याद करते हुए उन्होंने कहा, "लड़का उसे काटकर फ्रिज या प्रेशर कुकर में डाल देगा। मुझे मेरी बेटी सही-सलामत वापस चाहिए, फ्रिज या प्रेशर कुकर में नहीं।"