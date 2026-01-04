बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी कर वीडियो किया शेयर, मां बोली- कहीं काट कर फ्रीज में न डाल दे

एक तरफ मोहम्मद नियाजुल के साथ युवती मनसा और दूसरी ओर युवती की मां (फोटो - FB@ Vivek rana)
Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले की एक युवती ने मोहम्मद नियाज़ुल हक से शादी कर ली, जो दूसरे धर्म का है। शादी के बाद उसने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने कहा कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने दावा किया कि उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था और वह खुश है। इस बीच, वीडियो सामने आने के बाद, महिला की मां ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर डर जताया। उसने पुलिस से अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की अपील की।
मुंगेर के सफियाबाद (सफियासराय) थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती मानसा 29 दिसंबर 2025 को प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करने के बहाने घर से निकली और वापस नहीं लौटी। उसकी तलाश करने पर परिवार को पता चला कि उसी गांव के पठानटोली का रहने वाला मोहम्मद नियाज़ुल हक उसे अपने साथ ले गया है। 1 जनवरी को महिला ने सिंदूर लगाए हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिससे हंगामा मच गया।
जैसे ही विवाद बढ़ा, मानसा ने अपनी बात साफ करने के लिए एक वीडियो जारी किया। उसने दावा किया कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में गवाहों की मौजूदगी में नियाज़ुल से शादी की। उसने कहा, "मैं अपनी मर्जी से गई थी, लव जिहाद नहीं हुआ है। कृपया हमें और हमारे ससुराल वालों को परेशान करना बंद करें।" महिला ने पुलिस से थाने में कोई केस दर्ज न करने की भी अपील की।
दूसरी ओर, महिला की मां रेनू देवी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की। मां का आरोप है कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने भावुक होकर डर जताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। दिल्ली के कुख्यात हत्या के मामलों को याद करते हुए उन्होंने कहा, "लड़का उसे काटकर फ्रिज या प्रेशर कुकर में डाल देगा। मुझे मेरी बेटी सही-सलामत वापस चाहिए, फ्रिज या प्रेशर कुकर में नहीं।"
युवती के पिता ने सफियासराय थाने में मोहम्मद नियाज़ुल हक समेत आठ लोगों के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। सफियासराय स्टेशन हाउस ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि महिला बालिग है या नहीं और दिल्ली में हुई शादी के दस्तावेज कानूनी तौर पर मान्य हैं या नहीं।
