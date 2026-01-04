4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी कर वीडियो किया शेयर, मां बोली- कहीं काट कर फ्रीज में न डाल दे

Bihar News: मुंगेर की एक युवती ने मुस्लिम युवक के साथ शादी करने के बाद एक वीडियो शेयर कर बताया की वो खुश है और अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन उसकी ने बताया की है की लड़के ने बहला कर उसकी बेटी से शादी की है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 04, 2026

bihar news

एक तरफ मोहम्मद नियाजुल के साथ युवती मनसा और दूसरी ओर युवती की मां (फोटो - FB@ Vivek rana)

Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले की एक युवती ने मोहम्मद नियाज़ुल हक से शादी कर ली, जो दूसरे धर्म का है। शादी के बाद उसने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने कहा कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने दावा किया कि उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था और वह खुश है। इस बीच, वीडियो सामने आने के बाद, महिला की मां ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर डर जताया। उसने पुलिस से अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की अपील की।

क्या है पूरा मामला?

मुंगेर के सफियाबाद (सफियासराय) थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती मानसा 29 दिसंबर 2025 को प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करने के बहाने घर से निकली और वापस नहीं लौटी। उसकी तलाश करने पर परिवार को पता चला कि उसी गांव के पठानटोली का रहने वाला मोहम्मद नियाज़ुल हक उसे अपने साथ ले गया है। 1 जनवरी को महिला ने सिंदूर लगाए हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिससे हंगामा मच गया।

युवती का दावा

जैसे ही विवाद बढ़ा, मानसा ने अपनी बात साफ करने के लिए एक वीडियो जारी किया। उसने दावा किया कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में गवाहों की मौजूदगी में नियाज़ुल से शादी की। उसने कहा, "मैं अपनी मर्जी से गई थी, लव जिहाद नहीं हुआ है। कृपया हमें और हमारे ससुराल वालों को परेशान करना बंद करें।" महिला ने पुलिस से थाने में कोई केस दर्ज न करने की भी अपील की।

मां को आरोप- बेटी को बहला लेकर ले गया युवक

दूसरी ओर, महिला की मां रेनू देवी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की। ​​मां का आरोप है कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने भावुक होकर डर जताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। दिल्ली के कुख्यात हत्या के मामलों को याद करते हुए उन्होंने कहा, "लड़का उसे काटकर फ्रिज या प्रेशर कुकर में डाल देगा। मुझे मेरी बेटी सही-सलामत वापस चाहिए, फ्रिज या प्रेशर कुकर में नहीं।"

पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

युवती के पिता ने सफियासराय थाने में मोहम्मद नियाज़ुल हक समेत आठ लोगों के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। सफियासराय स्टेशन हाउस ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि महिला बालिग है या नहीं और दिल्ली में हुई शादी के दस्तावेज कानूनी तौर पर मान्य हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें

जहां बरसाई थीं गोलियां, उसी अस्पताल में होगा बिहार के इस बाहुबली का इलाज; भागलपुर से पटना हुए शिफ्ट
पटना
पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

04 Jan 2026 01:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी कर वीडियो किया शेयर, मां बोली- कहीं काट कर फ्रीज में न डाल दे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.