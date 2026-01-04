Bihar Weather: 7 डिग्री पहुंचा पटना का तापमान, 33 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं और लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में तापमान तेजी से गिर रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से लेकर दिनभर तक घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिन में भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।