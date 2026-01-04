Bihar Weather: 7 डिग्री पहुंचा पटना का तापमान, 33 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट

Cold wave warning issued by IMD
Bihar Weather: बिहार में ठंड ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं और लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में तापमान तेजी से गिर रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से लेकर दिनभर तक घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिन में भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना में न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को दिनभर धूप नहीं निकलने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी हवा के चलते सुबह और शाम के समय लोगों को तीखी कनकनी महसूस हो रही है। सड़कों पर लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड से बचते नजर आए।
मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को बिहार के 33 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को भी पूरे राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। अगले चार से पांच दिनों तक कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार, छह जनवरी तक बिहार के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रह सकता है।
घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अररिया जिले के फारबिसगंज में बीते 24 घंटों के दौरान विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर तक पहुंच गई, जो इस सीजन में अब तक की सबसे कम मानी जा रही है। भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। कोहरे की वजह से सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से दो से चार घंटे तक लेट चल रही हैं। डाउन कुंभ एक्सप्रेस, टाटा-बक्सर एक्सप्रेस और आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ठंड से सबसे अधिक प्रभावित नजर आए। हालांकि रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार घोषणाएं कर यात्रियों को अपडेट दिया जाता रहा।
अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। पटना जिले में कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आठ जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। वहीं, कक्षा आठ से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक रूप से सुबह और देर रात घर से बाहर न निकलें और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
