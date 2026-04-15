इस त्याग की चर्चा कौन करे…? नीतीश कुमार हुए पूर्व सीएम तो भावुक हुई JDU, नई सरकार को भी दे दी नसीहत

नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर नीतीश कुमार के इस्तीफे को सिद्धांतों की जीत बताया है। उन्होंने लिखा, 'सवाल यह नहीं कि आपने क्या त्याग किया… सवाल यह है कि आपके इस त्याग की चर्चा कौन करे? कोई एक दिन के लिए भी त्याग नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो राजनीति के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है।' उन्होंने आगे कहा कि सत्ता को ठोकर मारकर सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना हर किसी के बस की बात नहीं। यह साहस, त्याग और चरित्र केवल नीतीश कुमार जैसा नेता ही दिखा सकता है।