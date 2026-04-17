‘क्या औचित्य है महिला आरक्षण बिल का जब…’ रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल, महिलाओं के संघर्ष पर लिखा भावुक पोस्ट

रोहिणी आचार्य ने पोस्ट के अंत में लिखा, 'आजादी मिलने के लगभग आठ दशक बाद भी महिलाएं वास्तविकता में सच्ची समानता का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं का आत्मविश्वास टूट रहा है, क्योंकि वे अपने परिवारों और समाज के लिए जो बलिदान देती हैं, उन्हें संकीर्ण सोच के साथ महज सौदेबाजी कहकर खारिज कर दिया जाता है। अपने माता-पिता की संपत्ति में समान कानूनी अधिकार होने के बावजूद, महिलाओं और बेटियों को उनके हक के हिस्से से लगातार वंचित रखा जा रहा है आखिर क्यों?'