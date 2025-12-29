AC-फर्नीचर-गीजर सब सुरक्षित हैं या नहीं? राबड़ी आवास से गमले हटाए जाने पर JDU ने उठाए सवाल, BCD से की निगरानी की मांग

लालू यादव और राबड़ी देवी। (Photo-IANS)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आधी रात को परिसर से गमले और पौधे हटाए जाने की खबरों के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे एक गंभीर प्रशासनिक मामला बताया है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अपनी चिंताएं खुलकर जाहीर की हैं।
JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को पहले आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास कोई सामान्य बंगला नहीं है। यह लगभग 89,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें ऑफिस, पार्किंग, बगीचा, गौशाला और कई अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। इसलिए, आवास खाली कराने की प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही भविष्य में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है।
नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की गैरमौजूदगी में, देर रात पिकअप ट्रक का इस्तेमाल करके आवास परिसर से गमले और पौधे हटा दिए गए। क्या ये गमले और पौधे बागवानी विभाग की संपत्ति थे या निजी संपत्ति? अगर वे सरकारी संपत्ति थे, तो उन्हें हटाने का आदेश किसने दिया और किसकी अनुमति से पिकअप ट्रक परिसर में घुसा?
अपने पत्र में, नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि भवन निर्माण विभाग सरकारी आवासों में जन प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर, पंखे, फर्नीचर, गीजर, बाथरूम फिटिंग, नल, कमोड और पर्दे जैसी कई चीजें उपलब्ध कराता है। ये सभी चीजें विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसलिए, यह विभाग की जिम्मेदारी है कि हर सरकारी सामान पूरी तरह सुरक्षित रहे और आवास खाली करते समय उसे विभाग को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया जाए।
इस संबंध में JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा, “2006 से, राबड़ी देवी का परिवार 10, सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास में रह रहा है। इस दौरान, उन्हें डिपार्टमेंट की सुविधाएं और सामान दिए गए थे, जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उम्मीद है कि विभाग द्वारा दी गई सभी चीजें सुरक्षित और अपनी असली हालत में वापस की जाएंगी। भवन निर्माण विभाग को आवास खाली करने की प्रक्रिया की ठीक से निगरानी करनी चाहिए, जिसमें सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, आरोप या राजनीतिक प्रोपेगेंडा से बचा जा सके।”
अपने लेटर और बयान में, नीरज कुमार ने यह भी चेतावनी दी कि अगर आवास खाली करने की प्रक्रिया की ठीक से निगरानी नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे आरोप लग सकते हैं कि सरकारी संपत्ति को जानबूझकर हटाया या नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे आरोप न केवल डिपार्टमेंट की इज्जत खराब करेंगे बल्कि बेवजह राजनीतिक विवाद भी पैदा करेंगे।
JDU ने साफ तौर पर मांग की है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करे, सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन करे और हर सामान का सही डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करे। यह सब भविष्य में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या सामानों के बारे में गड़बड़ी के दावों को रोकने के लिए किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग