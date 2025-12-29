29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

AC-फर्नीचर-गीजर सब सुरक्षित हैं या नहीं? राबड़ी आवास से गमले हटाए जाने पर JDU ने उठाए सवाल, BCD से की निगरानी की मांग

Bihar Politics: राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया एक बार फिर सियासी विवाद के केंद्र में आ गई है। गमले और पौधे हटाए जाने की खबर के बाद जदयू प्रवक्ता ने इस पर सवाल खड़े करते हुए भवन निर्माण विभाग से सख्त निगरानी की मांग की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 29, 2025

लालू यादव और राबड़ी देवी। (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आधी रात को परिसर से गमले और पौधे हटाए जाने की खबरों के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे एक गंभीर प्रशासनिक मामला बताया है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अपनी चिंताएं खुलकर जाहीर की हैं।

JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को पहले आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास कोई सामान्य बंगला नहीं है। यह लगभग 89,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें ऑफिस, पार्किंग, बगीचा, गौशाला और कई अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। इसलिए, आवास खाली कराने की प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही भविष्य में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है।

रात में गमले हटाए जाने से पैदा हुआ शक

नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की गैरमौजूदगी में, देर रात पिकअप ट्रक का इस्तेमाल करके आवास परिसर से गमले और पौधे हटा दिए गए। क्या ये गमले और पौधे बागवानी विभाग की संपत्ति थे या निजी संपत्ति? अगर वे सरकारी संपत्ति थे, तो उन्हें हटाने का आदेश किसने दिया और किसकी अनुमति से पिकअप ट्रक परिसर में घुसा?

क्या AC, फर्नीचर, गीजर वगैरह सब सुरक्षित हैं?

अपने पत्र में, नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि भवन निर्माण विभाग सरकारी आवासों में जन प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर, पंखे, फर्नीचर, गीजर, बाथरूम फिटिंग, नल, कमोड और पर्दे जैसी कई चीजें उपलब्ध कराता है। ये सभी चीजें विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसलिए, यह विभाग की जिम्मेदारी है कि हर सरकारी सामान पूरी तरह सुरक्षित रहे और आवास खाली करते समय उसे विभाग को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया जाए।

सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए- JDU

इस संबंध में JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा, “2006 से, राबड़ी देवी का परिवार 10, सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास में रह रहा है। इस दौरान, उन्हें डिपार्टमेंट की सुविधाएं और सामान दिए गए थे, जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उम्मीद है कि विभाग द्वारा दी गई सभी चीजें सुरक्षित और अपनी असली हालत में वापस की जाएंगी। भवन निर्माण विभाग को आवास खाली करने की प्रक्रिया की ठीक से निगरानी करनी चाहिए, जिसमें सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, आरोप या राजनीतिक प्रोपेगेंडा से बचा जा सके।”

भविष्य के आरोपों से बचने की रणनीति

अपने लेटर और बयान में, नीरज कुमार ने यह भी चेतावनी दी कि अगर आवास खाली करने की प्रक्रिया की ठीक से निगरानी नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे आरोप लग सकते हैं कि सरकारी संपत्ति को जानबूझकर हटाया या नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे आरोप न केवल डिपार्टमेंट की इज्जत खराब करेंगे बल्कि बेवजह राजनीतिक विवाद भी पैदा करेंगे।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कड़ी निगरानी की मांग

JDU ने साफ तौर पर मांग की है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करे, सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन करे और हर सामान का सही डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करे। यह सब भविष्य में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या सामानों के बारे में गड़बड़ी के दावों को रोकने के लिए किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे नितिन नबीन, मकर संक्रांति के बाद करेंगे ‘गृह प्रवेश’
पटना
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

RJD

Published on:

29 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / AC-फर्नीचर-गीजर सब सुरक्षित हैं या नहीं? राबड़ी आवास से गमले हटाए जाने पर JDU ने उठाए सवाल, BCD से की निगरानी की मांग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.