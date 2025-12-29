AC-फर्नीचर-गीजर सब सुरक्षित हैं या नहीं? राबड़ी आवास से गमले हटाए जाने पर JDU ने उठाए सवाल, BCD से की निगरानी की मांग

इस संबंध में JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा, “2006 से, राबड़ी देवी का परिवार 10, सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास में रह रहा है। इस दौरान, उन्हें डिपार्टमेंट की सुविधाएं और सामान दिए गए थे, जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उम्मीद है कि विभाग द्वारा दी गई सभी चीजें सुरक्षित और अपनी असली हालत में वापस की जाएंगी। भवन निर्माण विभाग को आवास खाली करने की प्रक्रिया की ठीक से निगरानी करनी चाहिए, जिसमें सभी सामानों का फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, आरोप या राजनीतिक प्रोपेगेंडा से बचा जा सके।”