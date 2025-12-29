दिल्ली में राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे नितिन नबीन, मकर संक्रांति के बाद करेंगे ‘गृह प्रवेश’

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (फोटो- IANS)
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पड़ोसी बनने वाले हैं। नितिन नबीन को राजधानी के मशहूर लुटियंस जोन में 9 सुनहरी बाग रोड पर एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। यह टाइप-8 कैटेगरी का बंगला है, जो 9175 स्क्वायर फीट में फैला है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। पास में ही 5 सुनहरी बाग रोड पर राहुल गांधी का आवास है।
नितिन नबीन का नया घर नई दिल्ली के एक VIP इलाके में है, जहां देश के शीर्ष नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग रहते हैं। सुनहरी बाग रोड लुटियंस बंगला जोन का एक अहम हिस्सा है, जहां सुरक्षा, प्राइवेसी और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी आवास, 6 कृष्णा मेनन मार्ग भी इसी इलाके में थोड़ी ही दूरी पर है। इस तरह, अब नितिन नबीन के पड़ोसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े चेहरे होंगे।
जानकारी के मुताबिक नितिन नबीन को जो आवास मिला है, वह टाइप-VIII श्रेणी का सरकारी बंगला है। यह श्रेणी केंद्र सरकार के सबसे बड़े और विशिष्ट बंगलों में गिनी जाती है। आम तौर पर ऐसे आवास कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों और शीर्ष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित होते हैं।
टाइप VIII बंगले का मुख्य घर लगभग 9,175 स्क्वायर फीट का होता है। मुख्य घर के अलावा, कम से कम छह स्टाफ क्वार्टर, गैरेज, ऑफिस की जगह, गार्ड रूम और स्टाफ के लिए फ्रिस्किंग रूम होते हैं। स्टाफ क्वार्टर के अलावा, हाउसकीपिंग, ड्राइवरों और माली जैसे सपोर्ट स्टाफ के लिए अलग जगह होती है। इन टाइप VIII बंगलों में बड़े प्राइवेट लॉन, बगीचे और ड्राइववे होते हैं। घर के अंदर ऊंची छत वाले कमरे, ड्राइंग रूम, बड़े डाइनिंग हॉल, कई लिविंग रूम और बेडरूम होते हैं और अक्सर एक स्टडी रूम या लाइब्रेरी भी होती है। यानी यह बंगला सिर्फ आवास नहीं, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक-आवासीय परिसर होता है।
सूत्रों के अनुसार, नितिन नबीन के नए आवास में फिलहाल मरम्मत और साज-सज्जा का काम चल रहा है। बंगले के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि सुरक्षा और आवासीय जरूरतों के अनुरूप इसे तैयार किया जा सके। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद वे औपचारिक रूप से इस बंगले में ‘गृह प्रवेश’ करेंगे और दिल्ली से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को और सक्रिय रूप देंगे।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी काफी जोर पर है कि नितिन नबीन के लिए जो घर चुना गया है, वह बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह के घर के पास है। माना जाता है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को अक्सर दिल्ली में एक्टिव रहना होगा और जरूरत पड़ने पर पार्टी लीडरशिप तक जल्दी पहुंच होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदर्भ में, सुनहरी बाग रोड पर इस घर का मिलना सिर्फ़ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी योजना का हिस्सा माना जा रहा है।
