दिल्ली में राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे नितिन नबीन, मकर संक्रांति के बाद करेंगे ‘गृह प्रवेश’

टाइप VIII बंगले का मुख्य घर लगभग 9,175 स्क्वायर फीट का होता है। मुख्य घर के अलावा, कम से कम छह स्टाफ क्वार्टर, गैरेज, ऑफिस की जगह, गार्ड रूम और स्टाफ के लिए फ्रिस्किंग रूम होते हैं। स्टाफ क्वार्टर के अलावा, हाउसकीपिंग, ड्राइवरों और माली जैसे सपोर्ट स्टाफ के लिए अलग जगह होती है। इन टाइप VIII बंगलों में बड़े प्राइवेट लॉन, बगीचे और ड्राइववे होते हैं। घर के अंदर ऊंची छत वाले कमरे, ड्राइंग रूम, बड़े डाइनिंग हॉल, कई लिविंग रूम और बेडरूम होते हैं और अक्सर एक स्टडी रूम या लाइब्रेरी भी होती है। यानी यह बंगला सिर्फ आवास नहीं, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक-आवासीय परिसर होता है।