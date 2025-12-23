नितिन नबीन के रोड शो में अचानक बिदका घोड़ा, घुड़सवार को जमीन पर पटका, मची अफरा-तफरी

Nitin Nabin's welcome ceremony बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार मंगलवार को पटना पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पटना में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। रोड शो के दौरान एक घोड़ा अचानक बिदक गया और उसने घुड़सवार को जमीन पर पटक दिया। इस घटना को लेकर थोड़ी देर अफरा-तफरी मच गई। लेकिन फिर घोड़े को कंट्रोल कर लिया गया।
नितिन नबीन के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मखाना की माला पहनाकर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रास्ता भगवा झंडों और बैनर-पोस्टर से पाट दिया गया था।
नितिन नबीन के दौरे में जगह-जगह महिलाओं ने पारंपरिक डांस किया। रोड शो और अभिनंदन समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, कार्यकर्ताओं को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। भारी पुलिस बल तैनात था ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो। इस आयोजन को आगामी चुनावों से पहले भाजपा की एकजुटता और सांगठनिक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। शहर में नितिन नबीन और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई गई थीं।
बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर नितिन नबीन का अभिनंदन किया। लिखा, "भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी का बिहार वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।"डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पर लिखा, "भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार बिहार आगमन पर माननीय नितिन नबीन जी का हार्दिक अभिनंदन। आपका अनुभव, नेतृत्व क्षमता और समर्पण पार्टी को नई दिशा व सशक्त ऊर्जा देगा।"
