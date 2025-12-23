नितिन नबीन के रोड शो में अचानक बिदका घोड़ा, घुड़सवार को जमीन पर पटका, मची अफरा-तफरी

Nitin Nabin's welcome ceremony बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार मंगलवार को पटना पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पटना में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। रोड शो के दौरान एक घोड़ा अचानक बिदक गया और उसने घुड़सवार को जमीन पर पटक दिया। इस घटना को लेकर थोड़ी देर अफरा-तफरी मच गई। लेकिन फिर घोड़े को कंट्रोल कर लिया गया।