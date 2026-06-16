झारखंड राज्य सभा चुनाव: नाथवानी की एंट्री से रोचक हुआ चुनाव; तेजस्वी से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात से बढ़ी हलचल

वहीं, परिमल नाथवानी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब वह झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वह यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले भी भाजपा और आजसू का समर्थन प्राप्त था और आज भी है। उन्होंने कहा कि जब एनडीए के पास अपने 24 वोट हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं उठती। कांग्रेस के पास मात्र 18 वोट हैं। इधर, झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और उनके विधायकों को कोई भी खरीद नहीं सकता।