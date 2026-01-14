तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव, बोले- बेटे से नाराजगी…

तेज प्रताप के कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचने वालों में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और लालू यादव शामिल थे। दोनों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया और बातें कीं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद के साथ, रलोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्षों की कड़वाहट के बाद तेज प्रताप के बड़े मामा साधु यादव और प्रभुनाथ यादव भी इस भोज में शामिल हुए। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद भी भोज में मौजूद रहें। चेतन आनंद ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने बहुत ही प्यार से बुलाया है, इसलिए आए हैं। हालांकि इस भोज में तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव नहीं दिखें।