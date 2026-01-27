घटिया लोग बने RJD के सर्वेसर्वा, लालूवादी के संघर्ष को धो-पोछ दिया… भड़कीं लालू की लाड़ली रोहिणी

रोहिणी ने हालिया चुनावी नतीजों को पार्टी की मौजूदा हालत का आईना बताया। उनका कहना है कि चुनावों में मिली असफलता इस बात का सबूत है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समीक्षा तो की गई, लेकिन वह सिर्फ कागजों और दिखावे तक ही सीमित रही। सवाल यह है कि उस समीक्षा का नतीजा क्या निकला, समीक्षा रिपोर्ट अबतक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और जिन लोगों पर सवाल उठे, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।