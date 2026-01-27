‘मैं खुद सवर्ण हूं लेकिन…’ UGC नियमों के समर्थन में गुरु रहमान, क्यों लिया अपनी ही बिरादरी से अलग स्टैंड?

UGC New Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए समानता नियमों (Equity Regulations 2026) का देशभर में भारी विरोध हो रहा है। खासकर सवर्ण वर्ग के लोग इन नियमों के खिलाफ हैं। इसी बीच, पटना के जाने-माने कोचिंग टीचर गुरु रहमान के एक बयान ने हलचल मचा दी है। गुरु रहमान ने अपनी ही बिरादरी से अलग स्टैंड लेते हुए सरकार के फैसले का ज़ोरदार समर्थन किया है। गुरु रहमान ने कहा, "मैं खुद सवर्ण हूं, लेकिन मैंने विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को बहुत करीब से देखा है। इसी वजह से मैं इन नियमों का खुल कर समर्थन करता हूं।”