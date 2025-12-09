नदी, जंगल, खेत… हर जगह शराब! फिर कैसे बच रहे बड़े तस्कर? शराबबंदी पर जीतन राम मांझी ने फोड़ा बम

मांझी ने कहा कि शराबबंदी को ईमानदारी से लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, न कि सिर्फ सरकार की। उन्होंने दो टूक कहा, “नीतीश कुमार यह सब खुद पकड़ने नहीं आएंगे, यह काम अफसरों का है। अगर तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो इसमें विभागीय मिलीभगत साफ दिखती है।” मांझी ने कहा कि शराबबंदी तभी सफल होगी जब कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भेदभाव के होगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि गरीबों को ही निशाना बनाया जाता रहा और बड़े गुनहगार सुरक्षित रहे, तो कानून की साख ही खत्म हो जाएगी।