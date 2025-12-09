बिहार बनेगा देश का सबसे सख्त ट्रैफिक नियम वाला राज्य? सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान रेडी, जानिए क्या-क्या बदलेगा

बिहार की सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को जाममुक्त और हादसामुक्त बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर अब तक का सबसे सख्त एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। राजधानी से लेकर पंचायत तक हर एंट्री–एग्जिट पॉइंट पर CCTV के जरिए 24×7 निगरानी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक को हाई-टेक कंट्रोल में लाने के लिए रेलवे स्टेशनों और व्यस्त चौराहों पर ‘कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ बनाए जाएंगे। यहां से पूरे शहर के ट्रैफिक को लाइव मॉनिटर किया जाएगा। इससे जाम की स्थिति बनने से पहले ही डायवर्जन और मूवमेंट कंट्रोल किया जा सकेगा।