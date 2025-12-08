Mahila Rojgar Yojana: 10,000 के बाद अब 2 लाख रुपये का इंतजार? अगली किस्त किसे और कैसे मिलेगी?

इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, मुर्गी पालन, अचार-पापड़, किराना दुकान, फास्ट फूड स्टॉल आदि जैसे कारोबार शुरू कर रही हैं। इन सभी बिजनेस की ब्लॉक और जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी। अगर यह पाया गया कि पहली किस्त की रकम (10,000) का सही उपयोग हुआ है, कारोबार नियमित चल रहा है और आमदनी की संभावनाएं हैं, तो सरकार खुद दूसरी किस्त का प्रस्ताव बनाकर रकम जारी करेगी। इसके बाद जरूरत के हिसाब से खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।