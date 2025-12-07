पिता ने हत्या की FIR कराई, तीन लोग जेल गए… और चार महीने बाद थाने में जिंदा पहुंचा युवक, बिहार में चौंकाने वाला मामला

यह पूरा मामला मानसी थाना क्षेत्र का है। यूपी के बाराबंकी का मूल निवासी और फिलहाल सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के कचौत गांव का रहने वाला मो. छोटू खगड़िया में मोटरसाइकिल गैरेज चलाता था। चार महीने पहले बाइक मरम्मत को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उसका विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपितों ने छोटू को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया। घटना के बाद मारपीट करने वाले लोगों को लगा कि छोटू की मौत हो चुकी है। घबराहट में उन्होंने उसे नदी किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।