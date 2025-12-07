7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पिता ने हत्या की FIR कराई, तीन लोग जेल गए… और चार महीने बाद थाने में जिंदा पहुंचा युवक, बिहार में चौंकाने वाला मामला

Bihar News: चार महीने पहले, एक पिता ने अपने बेटे को मरा हुआ मानकर हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद तीन लोगों को जेल हो गई थी। अब, वही युवक ज़िंदा पुलिस स्टेशन में हाज़िर हो गया है। यह हैरान करने वाली घटना खगड़िया से सामने आई है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 07, 2025

bihar news

सांकेतिक तस्वीर (फोटो- AI)

Bihar News: बिहार के खगड़िया जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस, न्याय व्यवस्था और पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिस युवक को चार महीने पहले मरा हुआ मानकर उसके पिता ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, वही युवक अचानक मानसी थाना में जिंदा पहुंच गया। इस खुलासे के बाद न सिर्फ पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं, बल्कि उन तीन लोगों की किस्मत भी कटघरे में आ गई है, जो हत्या के आरोप में जेल भेजे जा चुके हैं।

बाइक रिपेयर को लेकर हुआ था झगड़ा

यह पूरा मामला मानसी थाना क्षेत्र का है। यूपी के बाराबंकी का मूल निवासी और फिलहाल सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के कचौत गांव का रहने वाला मो. छोटू खगड़िया में मोटरसाइकिल गैरेज चलाता था। चार महीने पहले बाइक मरम्मत को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उसका विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपितों ने छोटू को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया। घटना के बाद मारपीट करने वाले लोगों को लगा कि छोटू की मौत हो चुकी है। घबराहट में उन्होंने उसे नदी किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।

मौत समझकर पिता ने दर्ज कराई हत्या की FIR

उधर जब छोटू घर नहीं लौटा, तो उसके पिता ने उसे मृत मान लिया। उन्होंने मानसी थाना में तीन लोगों के खिलाफ हत्या और शव फेंकने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामला गंभीर था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चार महीने तक पूरा मामला एक “मर्डर केस” की तरह चलता रहा। पुलिस केस डायरी आगे बढ़ती रही, गवाहों के बयान हुए और आरोपी जेल में सड़ते रहे।

छोटू मरा नहीं था, वह नोएडा भाग गया था

इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब पुलिस को छोटू के मोबाइल फोन से लोकेशन का सुराग मिला। पता चला कि जिस युवक को मृत मान लिया गया था, वह दरअसल उसी रात किसी तरह जान बचाकर भाग गया था। छोटू सीधे नोएडा पहुंच गया, जहां वह मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा था। चार महीने तक वह डर, सदमे और अनजान हालातों में बाहर रहा। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और तीन लोग जेल भेजे जा चुके हैं।

मोबाइल ट्रैकिंग से खुला राज, थाने बुलाया गया छोटू

जब पुलिस ने तकनीकी जांच के दौरान छोटू का मोबाइल ट्रैक किया, तब सच सामने आया। पुलिस ने संपर्क किया और किसी तरह उसे थाने बुलाया गया। शनिवार को जैसे ही छोटू मानसी थाना पहुंचा, वहां मौजूद पुलिसकर्मी और परिजन सभी अवाक रह गए। जिस युवक को मृत मानकर हत्या का मामला चल रहा था, वह जिंदा, अपने पैरों पर चलता हुआ थाने पहुंच चुका था।

कोर्ट में दर्ज हुआ बयान

मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि छोटू का न्यायिक बयान कोर्ट में दर्ज करा लिया गया है। उसके बयान के बाद अब हत्या की धारा पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है। जिन तीन लोगों को हत्या का आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था, अब उनके खिलाफ केस की दिशा बदलने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की नए सिरे से जांच होगी।

अब पिता पर भी दर्ज होगी FIR

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने बड़ा संकेत भी दे दिया है। मानसी थानाध्यक्ष के अनुसार, छोटू के पिता के खिलाफ भी पुलिस को गुमराह करने, झूठी सूचना देने और गलत तरीके से हत्या का मामला दर्ज कराने के आरोप में नई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हालांकि यह भी जांच का विषय है कि पिता ने जानबूझकर गलत FIR कराई या वह खुद बेटे को मृत मान बैठा था।

जेल में बंद तीन लोगों की बढ़ी मुश्किल

इस खुलासे के बाद सबसे गंभीर सवाल उन तीन आरोपितों को लेकर खड़े हो गए हैं, जो हत्या के आरोप में चार महीने से जेल में बंद हैं। अगर जांच में यह साबित हो गया कि छोटू को मरा हुआ समझने की ग़लती हुई थी और उसने खुद भागकर जान बचाई थी, तो यह मामला गलत गिरफ्तारी और झूठे मुकदमे में बदल सकता है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच और FIR सिस्टम की गंभीर खामियों को भी उजागर करती है।

खगड़िया में जिंदा मृतक बना चर्चा का केंद्र

चार महीने बाद थाने में जिंदा लौटे युवक का यह मामला पूरे खगड़िया जिले में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं, तो कोई इसे पुलिस तंत्र की सबसे बड़ी चूक मान रहा है। अब सभी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जेल में बंद तीन आरोपितों के भविष्य का क्या होगा और पिता पर दर्ज होने वाली नई FIR क्या मोड़ लेती है।

ये भी पढ़ें

दो-चार नहीं, सीधे 25 हजार! शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीते हुए ASI ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर SP ने लिया एक्शन
पटना
viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

07 Dec 2025 05:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पिता ने हत्या की FIR कराई, तीन लोग जेल गए… और चार महीने बाद थाने में जिंदा पहुंचा युवक, बिहार में चौंकाने वाला मामला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.