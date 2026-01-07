मुस्लिम युवक से शादी के 7 दिन बाद घर लौटी मंशा, मंदिर में गंगाजल से हुआ ‘शुद्धिकरण’

मुंगेर की रहने वाली मंशा मुस्लिम युवक नियाजुल ​​​​​से शादी के एक सप्ताह बाद अपने घर लौट आई है। कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मंशा को उसके परिजनों को सौंप दिया है। कोर्ट में मंशा ने अपने परिजनों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। माता पिता बेटी मंशा को मुंगेर स्थित बड़ा महावीर मंदिर ले गए जाया गया, जहां युवती को स्नान कराकर गंगाजल से शुद्धिकरण संस्कार कराया गया। मंदिर के पुजारी घनश्याम दास ने शंख जल और मंत्रोच्चार के साथ मंशा का शुद्धिकरण संस्कार संपन्न कराया।