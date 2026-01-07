7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार: दबंगों ने परिजनों को किया कैद, बेटी को जबरन घर से खींचकर खेत में ले गए

बिहार के मुंगेर में घर के बाहर खड़ी लड़की को घर से जबरन खींचकर खेत में लेकर गए। परिवार के लोगों को भी इसकी शिकायत पुलिस से नहीं करने की धमकी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 07, 2026

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

बिहार में दबंगों ने परिजनों को घर में कैद कर उसकी 15 वर्षीय बेटी को घर से खींचकर अपने साथ खेत में ले गए। यह घटना मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने दोनों युवक पर हैवानियत का आरोप लगाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है।

परिजनों को किया नजरबंद

पुलिस सूत्रों के अनुसार गांव के ही दो युवकों ने लड़की के उसके घर से खींचकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इसकी पुलिस से शिकायत नहीं करने की धमकी दिया और पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे। सोमवार को पीड़ित परिवार ने 112 नंबर डायल कर पूरे घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

लड़की को जबरन खेत में ले गए

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि रविवार की रात करीब आठ बजे अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी। दो युवक वहां पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगे। मैं इसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी और वे मुझे जबरन पास के खेत में घसीटते ले गए। वहां एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा वहां से फरार हो गया। मुंगेर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था।

ये भी पढ़ें

पटना में ठंड का तांडव; 15 दिनों में श्मशान पहुंचे 866 शव, अस्पतालों में भी बढ़ी भीड़
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

07 Jan 2026 07:36 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: दबंगों ने परिजनों को किया कैद, बेटी को जबरन घर से खींचकर खेत में ले गए

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.