बिहार: दबंगों ने परिजनों को किया कैद, बेटी को जबरन घर से खींचकर खेत में ले गए

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि रविवार की रात करीब आठ बजे अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी। दो युवक वहां पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगे। मैं इसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी और वे मुझे जबरन पास के खेत में घसीटते ले गए। वहां एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा वहां से फरार हो गया। मुंगेर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था।