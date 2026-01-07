बिहार: दबंगों ने परिजनों को किया कैद, बेटी को जबरन घर से खींचकर खेत में ले गए

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
बिहार में दबंगों ने परिजनों को घर में कैद कर उसकी 15 वर्षीय बेटी को घर से खींचकर अपने साथ खेत में ले गए। यह घटना मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने दोनों युवक पर हैवानियत का आरोप लगाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गांव के ही दो युवकों ने लड़की के उसके घर से खींचकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इसकी पुलिस से शिकायत नहीं करने की धमकी दिया और पीड़ित परिवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान परिवार के लोग भय और दबाव में घंटों अपने ही घर में कैद रहे। सोमवार को पीड़ित परिवार ने 112 नंबर डायल कर पूरे घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि रविवार की रात करीब आठ बजे अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी। दो युवक वहां पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगे। मैं इसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी और वे मुझे जबरन पास के खेत में घसीटते ले गए। वहां एक ने दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा वहां से फरार हो गया। मुंगेर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था।
