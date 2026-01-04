सिर्फ 10 इंच जमीन के लिए ‘कत्लेआम’! बेटे को बचाने आई मां की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो (फोटो-AI )
Bihar News: बिहार में जमीन विवाद एक बार फिर खून-खराबे की वजह बन गया है। पश्चिम चंपारण जिले के सिरीसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया गांव में महज 10 इंच जमीन को लेकर हुए विवाद में 60 वर्षीय महिला रामकली देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में तनाव फैल गया है और हालात को काबू में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सेनुअरिया गांव निवासी मुन्ना महतो और महातम यादव के बीच जमीन की नापी और उस पर ईंट गिराने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ते ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान जब मुन्ना महतो पर हमला होने लगा तो उनकी मां रामकली देवी बीच-बचाव करने मौके पर पहुंचीं।
आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले उन्हें लोहे की खंती से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद आरोपितों ने लात-घूंसे और लोहे की रॉड से गर्दन और पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोटों के कारण रामकली देवी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों पक्षों में पहले से जमीन को लेकर तनाव चल रहा था, जो रविवार को अचानक हिंसक रूप ले बैठा।
इस घटना से गांव में हंगामा मच गया। बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृत महिला के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें जमीन के विवाद को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी। गांव वालों का कहना है कि यह बहुत शर्मनाक और भयानक है कि एक मां को सिर्फ 10 इंच जमीन के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। सूचना मिलते ही सिरिसिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया के GMC अस्पताल भेजा गया।
सिरिसिया थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर अनंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद सभी नामजद आरोपी अपने घरों से फरार हो गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए, आसपास के करीब आधे दर्जन थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है। ट्रैफिक DSP अतानु दत्ता ने बताया कि गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है।
