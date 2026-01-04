सिर्फ 10 इंच जमीन के लिए ‘कत्लेआम’! बेटे को बचाने आई मां की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या

इस घटना से गांव में हंगामा मच गया। बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृत महिला के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें जमीन के विवाद को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी। गांव वालों का कहना है कि यह बहुत शर्मनाक और भयानक है कि एक मां को सिर्फ 10 इंच जमीन के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। सूचना मिलते ही सिरिसिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया के GMC अस्पताल भेजा गया।