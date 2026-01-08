मुस्लिम परिवार ने राम के नाम कर दी करोड़ों की जमीन, बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए दिया दान

वर्तमान में गुवाहाटी में रहने वाले और मूल रूप से चंपारण के कैथवलिया गांव के रहने वाले इश्तियाक अहमद खान और उनके परिवार ने 2022 में मंदिर ट्रस्ट को 23 कट्ठा (लगभग 2 एकड़) जमीन दान की थी। सरकारी मुआवजे की दरों के अनुसार, उस समय इस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपये के करीब आंकी गई थी। दान का दस्तावेज केसरिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी विधिवत रजिस्टर्ड कराया गया था। खान परिवार द्वारा जमीन दान करने के बाद, अन्य ग्रामीणों ने भी रियायती दरों पर जमीन दान करना शुरू कर दिया था।