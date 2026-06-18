लग्जरी कार में नई नवेली दुल्हनों का शातिर खेल, हरियाणा से बिहार तक चल रहे गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़

दरअसल, शादी के कुछ ही दिनों बाद से सोनू-अजीत और राखी-दीपक शराब तस्करी के धंधे में सक्रिय हो गए थे। दोनों दंपती शादी के जोड़े में ही हरियाणा से बिहार तक शराब की तस्करी कर रहे थे। इससे पहले भी वे इसी तरीके से कई बार पुलिस की नजर से बच निकलते थे, लेकिन इस बार उनका यह दांव काम नहीं आया और पुलिस ने उनकी पूरी पोल खोल दी। सूत्रों के अनुसार, उत्पाद विभाग को लंबे समय से इस गिरोह के बारे में सूचना मिल रही थी कि हरियाणा की कुछ महिलाएं अपने पतियों के साथ मिलकर शराब की खेप मुजफ्फरपुर तक पहुंचा रही हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरे इलाके में मुखबिरों का जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों की लग्जरी गाड़ी छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवा पुल के पास पहुंची, उत्पाद विभाग की टीम ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।