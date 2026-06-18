झारखंड राज्य सभा चुनाव: क्रॉस-वोटिंग पर कड़ा पहरा, तीन एजेंटों की निगरानी में होगा हर वोट

राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत के लिए 28 वोटों की आवश्यकता है। मौजूदा संख्या बल के अनुसार इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के चार और भाकपा-माले के दो वोट शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार झामुमो अपने उम्मीदवार बैजनाथ राम को कम-से-कम 30 प्रथम वरीयता वोट दिलाने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि किसी संभावित वोट के रद्द होने की स्थिति में भी उनकी जीत पर कोई असर न पड़े। इसके बाद शेष वोट दूसरी वरीयता के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को दिए जाएंगे, जिससे उनकी जीत की संभावना और मजबूत हो जाएगी। वहीं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी को जयराम महतो के समर्थन सहित कुल 25 वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।