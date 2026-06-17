झारखंड में राज्य सभा चुनाव से पहले सियासी पहरा, NDA ने विधायकों को होटल में किया शिफ्ट, कांग्रेस ने भी कसी घेराबंदी

एनडीए और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला दूसरी सीट को लेकर है। कांग्रेस ने इस सीट से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परीमल नाथवानी को समर्थन दिया है। इस सीट पर जीत के लिए 28 वोटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास फिलहाल 24 विधायकों का समर्थन है, ऐसे में नाथवानी को जीत सुनिश्चित करने के लिए चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के लिए आवश्यक 56 वोटों का आंकड़ा मौजूद है।