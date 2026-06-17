झारखंड राज्य सभा चुनाव: दो सीट पर तीन उम्मीदवार, क्रॉस वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल

इन सभी के बीच झामुमो ने एनडीए के सभी 24 विधायकों का अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि- यह तस्वीर केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीति का प्रतिबिंब है। एक बाहरी, सूटकेस लेकर आए गुजराती उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा के सभी विधायक मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की अस्मिता, स्थानीयता और स्वाभिमान पर दिए जाने वाले बड़े-बड़े भाषण आज रेडिसन होटल के दरवाजे पर जाकर कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। खैर, संख्या 56 नहीं बल्कि 61 है—इसे याद रखिएगा।