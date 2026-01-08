पटना में थार ने 7 लोगों को कुचला…, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

पटना से सटे दानापुर में एक बेकाबू थार गाड़ी ने बुधवार की रात आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों को रौंद दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत होने खबर है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने थार में आग लगा दी है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार यह घटना दानापुर के गोला रोड की है। बुधवार की रात तेज स्पीड थार ने राह चलते सात लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला समेत चार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सभी को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।