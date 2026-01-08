पटना में थार ने 7 लोगों को कुचला…, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

पटना में गुस्साई भीड़ ने थार में लगाई आग (AI जनरेटेड फोटो)
पटना से सटे दानापुर में एक बेकाबू थार गाड़ी ने बुधवार की रात आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों को रौंद दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत होने खबर है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने थार में आग लगा दी है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार यह घटना दानापुर के गोला रोड की है। बुधवार की रात तेज स्पीड थार ने राह चलते सात लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला समेत चार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सभी को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि थार का चालक नशे में धुत था। थार चालक ने पहले एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी और इससे बचने के लिए भागने के क्रम में सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंद दिया। जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना करने वाले गाड़ी में आग लगा दी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।
दानापुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भारद्वाज ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग