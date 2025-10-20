पटना में दिवाली के दिन दो पॉश इलाकों में लगी आग, बुद्धा कॉलोनी और बोरिंग रोड में मची अफरा-तफरी

आग पर काबू करती फायर ब्रिगेड की टीम
Patna Fire: दिवाली के त्योहार पर राजधानी पटना के दो पॉश इलाकों बुद्धा कॉलोनी के बॉस घाट और बोरिंग रोड के एसके पूरी थाना क्षेत्र में अचानक आग लग गई। इन दोनों ही घटनाओं की वजह से लोगों के बीच दहशत फैल गई। दोनों ही इलाकों में कचड़े और सूखी सामग्री जलने लगी, जिससे आस-पास का माहौल भयावह हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक उठती लपटों को देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ मिनटों में आग ने आकार पकड़ लिया।
आग लगने की सूचना मिलते ही पटना अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दीपावली के अवसर पर फायर ब्रिगेड पूरी तरह मुस्तैद थी, जिससे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाया। दमकलकर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आग को फैलने से रोक दिया और कुछ ही मिनटों में लपटों पर काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अगलगी में कोई मानव हानि नहीं हुई, लेकिन कचड़े और आसपास की कुछ छोटी दुकानों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि दीपावली के दौरान पटाखों और ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरती जाए।
स्थानीय लोगों ने बताया कि दीपावली के दौरान फोड़े गए पटाखों और आसपास रखी ज्वलनशील सामग्री से ही आग लगने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही सभी पॉश इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। पटना अग्निशमन विभाग ने यह भी कहा कि दीवाली के दौरान हर साल ऐसे मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए, नागरिकों से अनुरोध है कि वे पटाखों का उपयोग सुरक्षित स्थान पर करें और आसपास की सूखी सामग्री से दूरी बनाए रखें।
पटना अग्निशमन विभाग के मनोज नट ने बताया कि शहर के 45 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां आग लगने की अधिक संभावना है। 350 फायर टेंडर और बाइक यूनिट्स के माध्यम से संकरी गलियों में भी मुस्तैदी से नजर रखी जा रही है। पटना शहर को चार ज़ोन में बांटा गया है और हर ज़ोन में टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक आग से निपटा जा सके।
