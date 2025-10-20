पटना में दिवाली के दिन दो पॉश इलाकों में लगी आग, बुद्धा कॉलोनी और बोरिंग रोड में मची अफरा-तफरी

आग लगने की सूचना मिलते ही पटना अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दीपावली के अवसर पर फायर ब्रिगेड पूरी तरह मुस्तैद थी, जिससे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाया। दमकलकर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आग को फैलने से रोक दिया और कुछ ही मिनटों में लपटों पर काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अगलगी में कोई मानव हानि नहीं हुई, लेकिन कचड़े और आसपास की कुछ छोटी दुकानों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि दीपावली के दौरान पटाखों और ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरती जाए।