पटना

‘सलमान खान के साथ स्टेज पर गए तो अंजाम बुरा होगा’, पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल आया है, जिसमें उन्हें सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हो गई हैं।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 07, 2025

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh (सोर्स: X)

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह धमकी उन्हें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा न करने की चेतावनी के तौर पर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यह धमकी बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले एक फोन कॉल के जरिए दी गई।

फोन कॉल पर दी गई धमकी

जानकारी के अनुसार, पवन सिंह को जिस नंबर से कॉल आया, उसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। आरोपी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पवन सिंह सलमान खान के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, कॉल के दौरान उनसे मोटी रकम की भी मांग की गई।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

धमकी मिलते ही पवन सिंह की टीम में हड़कंप मच गया। बिना देर किए पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। पुलिस ने तत्काल कॉल करने वाले नंबर की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), लोकेशन ट्रैकिंग और नेटवर्क एनालिसिस के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किस जगह से दी गई।

गौर करने वाली बात यह रही कि धमकी के बावजूद पवन सिंह ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया और बिग बॉस के फिनाले में शामिल होने का फैसला किया है। कार्यक्रम स्थल पर उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल, बुलेटप्रूफ घेरे और निजी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया।

सलमान खान को पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

यह कोई पहला मामला नहीं है जब सलमान खान से जुड़े किसी कार्यक्रम या व्यक्ति को धमकी दी गई हो। इससे पहले भी बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा Y+ श्रेणी तक बढ़ाई गई थी। अब पवन सिंह का नाम इस प्रकरण से जुड़ जाना मामले को और गंभीर बना रहा है।

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उन्हें मिली इस धमकी के बाद इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है। कई कलाकारों और निर्माताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह कॉल देश के भीतर से किया गया है या किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से।

Hindi News / Bihar / Patna / 'सलमान खान के साथ स्टेज पर गए तो अंजाम बुरा होगा', पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

