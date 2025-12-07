‘सलमान खान के साथ स्टेज पर गए तो अंजाम बुरा होगा’, पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उन्हें मिली इस धमकी के बाद इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है। कई कलाकारों और निर्माताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह कॉल देश के भीतर से किया गया है या किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से।