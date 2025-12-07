पटना में लाइब्रेरी से हुआ छात्र का अपहरण… 5 लाख की मांगी फिरौती, जानिए सिर्फ 5 घंटे में कैसे पकड़े गए किडनैपर्स?

अजीत कुमार को सुरक्षित बरामद के बाद तत्काल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बेटे को जीवित और सुरक्षित देखकर मां फूट-फूट कर रो पड़ीं। परिजनों ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। इस पूरे ऑपरेशन में एसआई शुभम कुमार और उनकी टीम की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने फील्ड लेवल पर पूरे इलाके को सील कर अपराधियों को भागने से पहले ही दबोच लिया। ऑपरेशन इतनी तेजी से पूरा किया गया कि अपहरणकर्ताओं को न तो मोलभाव करने का मौका मिला और न ही फिरौती लेने का।