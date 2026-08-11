‘बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी’, चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

आभार यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर रहेगा, जिसमें निजी क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में नौकरी के विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर बच्चों और युवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए हर महीने 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन देने की बात भी कही। इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न और राशन की व्यवस्था को मजबूत करना भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।