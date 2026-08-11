11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी’, चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

Prashant Kishor Bankipur job promise: बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर ने 10 हजार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का वादा किया है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से अपने बेरोजगार बच्चों के बायोडाटा (CV) जमा करने की अपील की है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Imran Ansari

Aug 11, 2026

Prashant Kishor Bankipur job promise

चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, फोटो सोर्स- IANS

Jan Suraaj Party 10000 jobs Bihar: बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार अपने संसदीय/विधानसभा क्षेत्र पहुंचे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्थानीय युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मतदाताओं का आभार व्यक्त करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि वह अगले एक से दो वर्षों के भीतर बांकीपुर के कम से कम 10,000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के परिवारों से अपील की है कि वे अपने पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार बच्चों के बायोडाटा और सीवी (CV) उनके कार्यालय में जमा करवाएं।

प्राइवेट सेक्टर और देशव्यापी नेटवर्क का करेंगे इस्तेमाल

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बांकीपुर के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अपने कॉरपोरेट और कारोबारी संपर्कों का इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि उनके देशभर में कई कंपनियों और कारोबारियों से संपर्क हैं, जिनके जरिए युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर तलाशे जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि वह सरकारी नौकरी देने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में कुछ युवाओं को नौकरी के लिए बिहार से बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ सकता है।

जीत के बाद कुछ दिनों तक क्षेत्र से बाहर रहने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वह कहीं घूमने नहीं गए हैं, बल्कि युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 1-2 साल में बांकीपुर के करीब 10 हजार परिवारों के बच्चों को रोजगार से जोड़ना है। इसके लिए वह कंपनियों से संपर्क करने और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने की दिशा में काम करेंगे।

जन सुराज सरकार बनी तो बिहार में ही मिलेंगे अवसर

प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि भविष्य में बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है, तो राज्य के भीतर ही इतने रोजगार सृजित किए जाएंगे कि युवाओं को काम के सिलसिले में पलायन न करना पड़े।

बांकीपुर के लिए तय कीं 4 मुख्य प्राथमिकताएं

आभार यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर रहेगा, जिसमें निजी क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में नौकरी के विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर बच्चों और युवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए हर महीने 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन देने की बात भी कही। इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न और राशन की व्यवस्था को मजबूत करना भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

politics

Updated on:

11 Aug 2026 07:33 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी’, चुनावी जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'JPSC में धांधली हुई, फिर भी राहुल-तेजस्वी क्यों हैं खामोश?' रांची में छात्र आंदोलन पर बोले JDU के नीरज कुमार

neeraj kumar jdu mlc
राष्ट्रीय

‘5-6 महीने से मुझे भी सैलरी नहीं मिली, बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है’, तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा

Tejashwi Yadav, Tejashwi Yadav News, Bihar Financial Crisis, Bihar Treasury, Bihar Government Salary, Bihar Salary Crisis,
राष्ट्रीय

जीत के बाद पहली बार बांकीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, बोले- 3 महीने दीजिए, खत्म होगी राशन और पेंशन की समस्या

bankipur mla Prashant kishor
पटना

Prashant Kishor: छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के प्रशांत किशोर, बोले- ‘युवाओं के गुस्से से बचने के लिए उन पर हो रहा लाठीचार्ज’

Prashant Kishor news
राष्ट्रीय

रांची के बाद पटना में भी बवाल: BPSC ऑफिस के बाहर बैठीं छात्राएं, बोलीं- रिजल्ट दो वरना शादी करा देंगे घर वाले

BPSC AE Result
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.