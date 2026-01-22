नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण! ग्रामीणों ने क्यों दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी?

Patna Fintech City: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'फिनटेक सिटी' को लेकर विवाद गहरा गया है। पटना के फतुहा प्रखंड के जैतिया पंचायत में प्रस्तावित इस मेगा प्रोजेक्ट का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई, तो वे सामूहिक आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे।