नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण! ग्रामीणों ने क्यों दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी?

AI Generated image
Patna Fintech City: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'फिनटेक सिटी' को लेकर विवाद गहरा गया है। पटना के फतुहा प्रखंड के जैतिया पंचायत में प्रस्तावित इस मेगा प्रोजेक्ट का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई, तो वे सामूहिक आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जैतिया पंचायत के सरपंच और अन्य गांव वालों ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर बार-बार उसी इलाके को निशाना बना रही है। उन्होंने बताया कि जैतिया मौजा (पुलिस स्टेशन नंबर 79) की उपजाऊ जमीन पहले ही रेलवे लाइन, भारतमाला प्रोजेक्ट और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। अब, उसी इलाके की 242 एकड़ जमीन फिनटेक सिटी के लिए अधिग्रहित की जा रही है, जिससे लगभग एक हजार लोग बेघर होने की कगार पर हैं।
गांव वालों का कहना है कि जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है, वह बहुत उपजाऊ है और साल में तीन फसलें देती है। किसानों का तर्क है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें भूमिहीन बनाना अन्याय है। गांव वालों ने सवाल किया कि जब लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए जमीन दी गई थी, तब उन्हें क्या मिला और फिनटेक सिटी से उन्हें क्या मिलेगा।
प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर उद्योगों के लिए सारी जमीन ले ली जाएगी, तो गांव वाले कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे के बारे में कोई ठोस रोडमैप पेश नहीं किया है। इस अनिश्चितता और असुरक्षा ने गांव वालों के गुस्से को और भड़का दिया है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, सर्कल ऑफिसर मुकेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों से बात की। उन्होंने माना कि जैतिया पंचायत के लोग सही समस्याओं और चिंताओं के साथ आए हैं। सर्कल ऑफिसर (CO) ने कहा कि गांव वालों को लॉजिस्टिक्स पार्क से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस समय स्वेच्छा से अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब वे फिनटेक सिटी के लिए नए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस खास इलाके को सीनियर अधिकारियों ने चुना था, इसलिए गांव वालों की मांगें और चिंताएं ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।
फिनटेक सिटी को बिहार में इन्वेस्टमेंट, रोजगार और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के एक बड़े सेंटर के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन फतुहा में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, वह यह यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या विकास की कीमत किसानों को अपनी जमीन और गांवों के अस्तित्व से चुकानी पड़ेगी। फिलहाल, गांव वाले अपने रुख पर कायम हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक जमीन अधिग्रहण बंद नहीं हो जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
