5 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

पुलिस की नाक के नीचे से ‘भगवान’ चोरी! थाना से सटे मंदिर से करोड़ों की मूर्तियां गायब, CCTV भी साथ ले गए चोर

Bihar News: छपरा में चोरों ने पुराने राम-जानकी-शिव मंदिर से करोड़ों रुपये की कीमती अष्टधातु मूर्तियां चुरा लीं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में है, फिर भी चोर ताले तोड़कर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां ले जाने में कामयाब हो गए। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 05, 2026

bihar news

मशरक थाना के पास मंदिर से चोरी (फोटो- पत्रिका)

Bihar News: बिहार में मंदिरों में चोरी की लगातार घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ताजा मामला सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक पुराने राम-जानकी-शिव मंदिर से करोड़ों रुपये की अष्टधातु (आठ धातुओं) से बनी भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां चुरा लीं। इतना ही नहीं, चोर मंदिर में लगे CCTV कैमरों की हार्ड ड्राइव भी ले गए। हैरानी की बात यह है कि मंदिर की दीवार सीधे थाने के परिसर से सटी होने के बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।

रात में ताला टूटा, सुबह गर्भगृह मिला खाली

माना जा रहा है कि चोरी रविवार देर रात हुई। सोमवार सुबह जब मंदिर के पुजारी टुन्ना बाबा पूजा और साफ-सफाई के लिए आए, तो उन्होंने मंदिर का ताला टूटा हुआ पाया। गर्भगृह में घुसने पर उन्होंने देखा कि राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां गायब थीं। मंदिर परिसर में सन्नाटा और बिखरा हुआ सामान देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, चोरी हुई मूर्तियां लगभग 100 साल पुरानी हैं और अष्टधातु से बनी हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये में आंकी जा रही है।

चोर CCTV की हार्ड ड्राइव भी ले गए

चोर इतने शातिर थे कि वे मंदिर में लगे CCTV कैमरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हार्ड ड्राइव भी ले गए ताकि उनकी पहचान का कोई सुराग न मिल सके। हालांकि, जांच के दौरान मंदिर के पास दलित बस्ती इलाके में ताला तोड़ने का औजार और देवी-देवताओं के कपड़े लावारिस हालत में मिले, जिससे पता चलता है कि चोर जल्दबाजी में भागे।

DSP और SP मौके पर, डॉग स्क्वॉड तैनात

घटना की सूचना मिलते ही DSP संजय कुमार सुधांशु पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। ग्रामीण SP संजय कुमार ने मंदिर का दौरा किया, जांच की और पुलिस को जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। फिलहाल, मशरक थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

थाना के पास मंदिर, फिर भी चोरी

स्थानीय लोग खास तौर पर गुस्से में हैं क्योंकि जिस मंदिर में चोरी हुई है, वह पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में है। पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में DSP, इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर के घर भी हैं।

मंदिरों में लगातार हो रही चोरी

यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ हफ्ते पहले, गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर और छपरा के बाबा धर्मनाथ धनी मंदिर में भी इसी तरह की चोरी की घटनाएं हुई थीं। अब उन घटनाओं की जांच चल ही रही थी, इधर चोरों ने फिर से एक और मंदिर को निशाना बनाया।

bihar news

Bihar news

Updated on:

05 Jan 2026 11:07 am

Published on:

05 Jan 2026 11:06 am

Hindi News / Bihar / Patna / पुलिस की नाक के नीचे से 'भगवान' चोरी! थाना से सटे मंदिर से करोड़ों की मूर्तियां गायब, CCTV भी साथ ले गए चोर

