पुलिस की नाक के नीचे से ‘भगवान’ चोरी! थाना से सटे मंदिर से करोड़ों की मूर्तियां गायब, CCTV भी साथ ले गए चोर

Bihar News: बिहार में मंदिरों में चोरी की लगातार घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। ताजा मामला सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक पुराने राम-जानकी-शिव मंदिर से करोड़ों रुपये की अष्टधातु (आठ धातुओं) से बनी भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां चुरा लीं। इतना ही नहीं, चोर मंदिर में लगे CCTV कैमरों की हार्ड ड्राइव भी ले गए। हैरानी की बात यह है कि मंदिर की दीवार सीधे थाने के परिसर से सटी होने के बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।