पटना

Bihar News: पटना के होटल में ब्रिटिश अफसर की मौत, कमरा नंबर 103 में क्या हुआ? Wifi के लिए किया था आखिरी कॉल

Bihar News: पटना के एक होटल के कमरा नंबर 103 से एक ब्रिटिश नागरिक अजय कुमार शर्मा का शव बरामद किया गया। वह इंग्लैंड में बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे और वहीं बस गए थे। वो मूल रूप से नालंदा के रहने वाले थे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 27, 2026

bihar news

इसी होटल में हुई मौत

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में एक होटल के कमरे में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के ग्रैंड शीला होटल में हुई, जहां कमरा नंबर 103 में ठहरे एक विदेशी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान इंग्लैंड के बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है।

18 जनवरी को किया था चेक-इन

अजय कुमार शर्मा 18 जनवरी से ग्रैंड शीला होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। होटल स्टाफ ने बताया कि वह रविवार को किसी काम से बाहर गए थे और शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे। कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया और सिर्फ फल मंगवाए। उस रात, उन्होंने आखिरी बार वाई-फाई की समस्या के बारे में होटल रिसेप्शन से संपर्क किया था। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।

सुबह कोई हलचल नहीं, तब सच सामने आया

सोमवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई, तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच, अजय कुमार शर्मा को लेने आए ड्राइवर ने भी होटल स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना जक्कनपुर थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर अजय कुमार शर्मा का शव पड़ा मिला, जिससे होटल परिसर में हड़कंप मच गया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सदर एएसपी अभिनव भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। वे यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और होटल के एंट्री-एग्जिट रजिस्टर की भी जांच कर रहे हैं कि मृतक के कमरे में आखिरी बार कौन आया था और उनकी गतिविधियां क्या थीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने मृतक के कमरे से एक सूटकेस बरामद किया है, जिसमें कुछ दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों के आधार पर परिवार के सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है। अजय कुमार शर्मा के पास से भारतीय मुद्रा के साथ-साथ ब्रिटिश पाउंड भी बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और जब्ती सूची तैयार की गई है।

फिलहाल, मौत का सही कारण अभी साफ नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच (पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल) भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में जबरन घुसने या हाथापाई के कोई साफ संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

मूल रूप से नालंदा के थे अजय

बताया जा रहा है कि अजय कुमार शर्मा मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे और काफी समय से इंग्लैंड में रह रहे थे। उनकी उम्र करीब 80 साल बताई जा रही है। वह हाल ही में भारत आए थे और पटना के एक होटल में रुके हुए थे।

जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि मौत की वजह पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और टेक्निकल जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल, पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच कर रही है। होटल के कमरा नंबर 103 में असल में क्या हुआ, यह पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा।

आजादी में जिनका योगदान नहीं, वे संविधान बदल रहे! गणतंत्र दिवस की बधाई देकर क्या बोले तेजस्वी यादव
पटना
image

Bihar news

crime

crime news

Updated on:

27 Jan 2026 01:06 pm

Published on:

27 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: पटना के होटल में ब्रिटिश अफसर की मौत, कमरा नंबर 103 में क्या हुआ? Wifi के लिए किया था आखिरी कॉल

