Bihar News: पटना के होटल में ब्रिटिश अफसर की मौत, कमरा नंबर 103 में क्या हुआ? Wifi के लिए किया था आखिरी कॉल

अजय कुमार शर्मा 18 जनवरी से ग्रैंड शीला होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। होटल स्टाफ ने बताया कि वह रविवार को किसी काम से बाहर गए थे और शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे। कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया और सिर्फ फल मंगवाए। उस रात, उन्होंने आखिरी बार वाई-फाई की समस्या के बारे में होटल रिसेप्शन से संपर्क किया था। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।