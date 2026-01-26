आजादी में जिनका योगदान नहीं, वे संविधान बदल रहे! गणतंत्र दिवस की बधाई देकर क्या बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट की शुरुआत देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए की। उन्होंने लिखा कि गणतंत्र दिवस का यह शुभ अवसर महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और शहीदों को याद करने का दिन है। उन्होंने उन सभी नायकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।