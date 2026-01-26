26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

आजादी में जिनका योगदान नहीं, वे संविधान बदल रहे! गणतंत्र दिवस की बधाई देकर क्या बोले तेजस्वी यादव

RJD के नए नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और केंद्र की NDA सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 26, 2026

राजद नेता तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)

गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तेजस्वी यादव ने संविधान, लोकतंत्र और मौजूदा राजनीतिक हालात पर गंभीर चिंता जताई।

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट की शुरुआत देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए की। उन्होंने लिखा कि गणतंत्र दिवस का यह शुभ अवसर महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और शहीदों को याद करने का दिन है। उन्होंने उन सभी नायकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।

NDA सरकार की नीतियों पर सीधा हमला

गणतंत्र दिवस के अपने संदेश में तेजस्वी यादव ने मौजूदा NDA सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि NDA सरकार की बांटने वाली सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के मौजूदा हालात चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान लागू होने के दशकों बाद भी मौजूदा एनडीए सरकार संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने के बजाय इसे कमजोर करने का काम कर रही है।

तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो फासीवादी ताकतें देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थीं, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, वे अब संविधान की मूल भावना पर हमला कर रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है।

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि हमारे पूर्वजों ने त्याग, संघर्ष और समर्पण से भरे कर्तव्य पथ पर चलकर देश को एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अपने सकारात्मक प्रयासों से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने का सामूहिक संकल्प लें।

तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। इसे कमज़ोर करने की कोशिशें, असल में उन मूल्यों पर हमला है जिनके आधार पर भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना।

ये भी पढ़ें

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: DNA रिपोर्ट से खुलेगा NEET छात्रा की मौत का राज, 15 संदिग्धों की लिस्ट तैयार
पटना
पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

26 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Bihar / Patna / आजादी में जिनका योगदान नहीं, वे संविधान बदल रहे! गणतंत्र दिवस की बधाई देकर क्या बोले तेजस्वी यादव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.