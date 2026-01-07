तीन लाख करोड़ कर्ज में डूबे राज्य में 500 करोड़ की बर्बादी क्यों? बिहार निवास तोड़ने पर RJD ने उठाया सवाल

RJD का दावा है कि बिहार निवास की हालत ऐसी नहीं है कि उसे तोड़ा जाए। भवन की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां जलजमाव की समस्या भी नहीं होती और विशेषज्ञों के मुताबिक यह इमारत अगले 50–60 वर्षों तक मजबूती से खड़ी रह सकती है। इसके बावजूद इसे जमींदोज करने का निर्णय कई सवाल खड़े करता है। शक्ति सिंह यादव का आरोप है कि असली समस्या भवन की मजबूती नहीं, बल्कि पोर्टिको में लगे उस शिलापट्ट से है, जिस पर उद्घाटनकर्ता के रूप में लालू प्रसाद यादव का नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब भी सत्ताधारी दल के नेता वहां पहुंचते हैं, तो उस नाम को देखकर उन्हें असहजता होती है। RJD का आरोप है कि सिर्फ उस एक नाम को हटाने के लिए पूरी इमारत को गिराने की साजिश रची जा रही है।