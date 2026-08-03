बिहार: सहरसा में डेमू ट्रेन बनी आग का गोला, इंजन समेत बोगी जलकर खाक, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

स्थानीय लोगों के अनुसार, समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन (63344) सोमवार सुबह करीब 3:44 बजे सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर पहुंची थी। ट्रेन के रुकने के कुछ ही देर बाद इंजन से धुआं निकलने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सामान्य तकनीकी खराबी है, लेकिन देखते ही देखते धुआं भीषण आग में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इंजन के साथ उससे जुड़ी एक बोगी भी इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म संख्या-2 को खाली करा लिया गया और स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।